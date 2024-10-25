search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paramount Global - Class A(PARAA-US)EPS預估上修至1.54元，預估目標價為11.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 00:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Paramount Global - Class A(PARAA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.5元上修至1.54元，其中最高估值1.96元，最低估值1.19元，預估目標價為11.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.96(1.96)2.152.432.4
最低值1.19(1.19)0.680.961.1
平均值1.55(1.54)1.471.792.01
中位數1.54(1.5)1.51.762.19

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值310.43億318.04億332.89億335.89億
最低值288.73億285.30億288.66億289.17億
平均值298.06億298.73億304.77億306.28億
中位數298.39億297.73億299.65億302.39億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.383.937.021.61-1.69
營業收入278.12億252.85億285.86億301.54億296.52億

詳細資訊請看美股內頁：
Paramount Global - Class A(PARAA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPARAA

相關行情

台股首頁我要存股
Paramount Global - Class A21.75-0.14%

延伸閱讀


Empty