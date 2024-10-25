鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paramount Global - Class A(PARAA-US)EPS預估上修至1.54元，預估目標價為11.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 00:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Paramount Global - Class A(PARAA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.5元上修至1.54元，其中最高估值1.96元，最低估值1.19元，預估目標價為11.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.96(1.96)
|2.15
|2.43
|2.4
|最低值
|1.19(1.19)
|0.68
|0.96
|1.1
|平均值
|1.55(1.54)
|1.47
|1.79
|2.01
|中位數
|1.54(1.5)
|1.5
|1.76
|2.19
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|310.43億
|318.04億
|332.89億
|335.89億
|最低值
|288.73億
|285.30億
|288.66億
|289.17億
|平均值
|298.06億
|298.73億
|304.77億
|306.28億
|中位數
|298.39億
|297.73億
|299.65億
|302.39億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.38
|3.93
|7.02
|1.61
|-1.69
|營業收入
|278.12億
|252.85億
|285.86億
|301.54億
|296.52億
詳細資訊請看美股內頁：
Paramount Global - Class A(PARAA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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