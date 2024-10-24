鑽石投資釋股合一2669萬股共33.36億元 中天生技吃下800萬股

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-24 23:22

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鑽石投資 (6901-TW) 今 (24) 日晚間召開重訊指出，經審計委員會及董事會決議通過，在每股新台幣 125 元以上，以鉅額配對方式處分持有合一(4743-TW)2669 萬 1358 股，若以每股 125 元計算，總交易金額約為 33.36 億元。

鑽石投資說明，預計處分交易相對人包含 2 家長期持有型國際投資機構，以及原大股東中天生技 (4128-TW)。而 2 家國際投資人也以長期投資為釋股考量，且預計交易價格與鉅額配對交易的國際機構投資人一致。

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至於處分價金，鑽石投資則表示，將再投資國內外具國際競爭力的生技醫藥項目。

中天生技表示，以鉅額配對的交易方式，在新台幣 10 億的額度內，向鑽石生技取得合一股份。此次交易預計可取得合一最高為 8,000,000 股，取得股份後，持股比例從原先 19.67% 提高至 21%。