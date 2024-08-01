鑽石投資新任董座出爐 由台大前校長楊泮池接任

鑽石投資 ( 6901-TW ) 今 (1) 日發布重訊指出，董事會通過新任董事長，由台大前校長楊泮池接任，原任董事長路孔明不再續任。

根據鑽石投資公告指出，公司第五屆董事的任期原於 2025 年 6 月 26 日屆滿，為配合上市承諾事項，已在 2024 年 5 月 21 日股東常會辦理全面提前改選，並在 2024 年 8 月 1 日就任。

鑽石生技 2013 年由中天生技發起成立，富邦金控、台新金控及潤泰集團等三大金融集團共同參與，專注投資生技新藥、高階醫材、農業生技等高風險生技創新企業，已支持台灣 6 所大學、研究機構衍生出 7 家生技新創公司，並扶植兩家生技新藥公司市值超過 300 億元。