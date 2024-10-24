鉅亨速報 - Factset 最新調查：特斯拉(TSLA-US)EPS預估上修至2.35元，預估目標價為225.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-24 20:15
根據FactSet最新調查，共53位分析師，對特斯拉(TSLA-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.24元上修至2.35元，其中最高估值2.85元，最低估值1.69元，預估目標價為225.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.85(2.88)
|5.32
|8.56
|10.42
|最低值
|1.69(1.69)
|1.74
|2.02
|1.16
|平均值
|2.32(2.25)
|3.2
|4.15
|4.22
|中位數
|2.35(2.24)
|3.21
|4.07
|3.98
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,079.79億
|1,435.31億
|2,071.70億
|1,797.60億
|最低值
|954.71億
|952.41億
|1,089.26億
|1,130.79億
|平均值
|997.52億
|1,164.36億
|1,397.03億
|1,494.59億
|中位數
|995.05億
|1,162.32億
|1,396.60億
|1,482.18億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.33
|0.21
|1.63
|3.62
|4.30
|營業收入
|245.78億
|315.36億
|538.23億
|814.62億
|967.73億
詳細資訊請看美股內頁：
特斯拉(TSLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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