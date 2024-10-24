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鉅亨速報 - Factset 最新調查：特斯拉(TSLA-US)EPS預估上修至2.35元，預估目標價為225.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-24 20:15


根據FactSet最新調查，共53位分析師，對特斯拉(TSLA-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.24元上修至2.35元，其中最高估值2.85元，最低估值1.69元，預估目標價為225.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.85(2.88)5.328.5610.42
最低值1.69(1.69)1.742.021.16
平均值2.32(2.25)3.24.154.22
中位數2.35(2.24)3.214.073.98

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1,079.79億1,435.31億2,071.70億1,797.60億
最低值954.71億952.41億1,089.26億1,130.79億
平均值997.52億1,164.36億1,397.03億1,494.59億
中位數995.05億1,162.32億1,396.60億1,482.18億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.330.211.633.624.30
營業收入245.78億315.36億538.23億814.62億967.73億

詳細資訊請看美股內頁：
特斯拉(TSLA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTSLA

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