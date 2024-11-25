栽培未來中華隊！兆豐銀邀統一獅球員指導羅東少棒隊學員 一圓棒球明星夢

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-25 16:38

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第三屆世界棒球 12 強賽事甫落幕，台灣隊不僅締造歷史首度奪冠，同時也讓世界看見台灣的棒球實力。為擴大培育優秀棒球人才，兆豐銀行今 (25) 日邀請中華職棒「統一 7-ELEVEn 獅」球隊的林靖凱、柯育民、林岱安 3 位球員莅臨羅東棒球場，親身指導兆豐銀行文教基金會長期支持的宜蘭地區 9 所國小少棒隊學員，一圓棒球明星夢。

兆豐銀行董事長董瑞斌表示，今年台灣棒球代表隊在世界棒球 12 強賽上展現頂尖實力，一路過關斬將，最終以冠軍之姿揚名國際，棒球是台灣的驕傲，我們希望能將台灣棒球的精神傳承下去，同時也鼓勵小選手勇於挑戰夢想與目標，強化基礎訓練並持續努力精進，用實力證明台灣棒球在國際間的地位。

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本次參與球星教學活動的小選手分別來自宜蘭縣竹林、內城、三星、南安、馬賽、寒溪、清溝、大同及蓬萊等 9 所國小少棒隊，都是兆豐銀行文教基金會長期支持的基層棒球隊伍，活動現場氣氛熱烈，學員在獅隊球員的帶領下，學習基本的投球與打擊技巧，透過與球星近距離的互動，點亮了孩童的棒球夢想。除了球技教學外，兆豐銀行也安排講師推廣金融知識，透過有獎徵答學習基本理財觀念，提升孩子的金融素養。