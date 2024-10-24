昱厚自有技術平台獲邀美國政府代表進行報告 叩關美國入場券

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-24 10:40

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昱厚生技 (6709-TW) 表示，接獲美國國防部邀請，將出席本月 29 日在美國專利局舉辦的「Host Directed Therapeutics Industry Day(宿主導向治療行業日)」會議，以及參與美國「化學、生物、放射性和核子防禦聯合計劃執行辦公室 (JPEO-CBRND)」計劃，將直接向美國政府代表進行口頭報告，叩關進軍美國入場券。

昱厚表示，這代表公司自主開發的黏膜免疫治療技術及產品，獲得美國政府機構的認同，藉由本次報告說明，有機會爭取與美國官方合作並獲得經費補助，進行藥物開發與臨床試驗，對整體營運帶來正向效益。

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昱厚總經理徐悠深指出，病毒變異加劇持續威脅人類的健康，特別在新冠病毒肆虐全球之後，已讓全人類理解到新型病原感染及其爆發所帶來公衛、經濟、國防安全的劇烈影響，儼然成為全球各國關注的首要議題，迫切需要開發各種新型抗感染藥物。

昱厚自主開發的 LTh(αK) 免疫調節蛋白技術平台，應用於多種鼻噴劑型產品，能在上呼吸道黏膜直接建立抗病毒的免疫保護性，提高包含第一型干擾素等抗病毒的先天性免疫反應，藉此保護未受感染的健康細胞，並提升病患的免疫力與復原力。