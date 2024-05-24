昱厚衝刺氣喘鼻噴新藥臨床試驗 擬辦理現增上限800萬股

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-24 09:20

昱厚生技 (6709-TW) 公告，為了充實營運資金及加速旗下氣喘鼻噴新藥 AD17002 臨床試驗的推進，董事會決議辦理現金增資發行新股不超過 800 萬股，每股發行價格暫定新台幣 20 至 30 元間，預計募集資金上限 2.4 億元。

昱厚指出，此次增資資金將用於嗜酸性白血球型嚴重氣喘鼻噴新藥 AD17002 申請新藥查驗登記用的中、後期階段臨床試驗，也將同步展開全球相關專利的布局。

昱厚表示，由計畫主持人 (IIT) 發起的嗜酸性白血球型嚴重氣喘鼻噴新藥 AD17002 二期臨床試驗進展順利，並已獲衛福部許可直接進行下一階段更高劑量試驗，本試驗預計第三季可取得初步數據並進行期中分析。

昱厚進一步表示，有鑑於 AD17002 作用機轉的特殊性，可從發病處解決發炎問題，確實改善氣喘狀況，與現有藥物的症狀緩解或免疫抑制不同。因此對期中分析的差異性與顯著性抱持樂觀，一旦確認最佳劑量與投藥頻率，將啟動下一階段的臨床試驗，不排除採取多國多中心模式，擴大臨床試驗的覆蓋範圍和數據的可靠性，爭取藥物的及早上市。

AD17002 具有獨特的黏膜免疫調節機制，能應用在多種呼吸道感染疾病的治療與預防，甚至用於治療新冠肺炎。具有優越的廣效性與多適應症特色，不僅獲得美國生物醫學先進研究與開發局 (BARDA) 與其他相關單位的關注，持續探討應用在其他病毒防治的可能性，也與非營利國際組織—帕斯衛生科技組織 (PATH) 針對黏膜佐劑應用進行合作評估。