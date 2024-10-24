鉅亨速報 - Factset 最新調查：Popular Inc.(BPOP-US)EPS預估下修至8.72元，預估目標價為112.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-24 10:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Popular Inc.(BPOP-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.88元下修至8.72元，其中最高估值9.13元，最低估值8.2元，預估目標價為112.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9.13(9.13)
|11.29
|14.39
|最低值
|8.2(8.2)
|9.3
|10.7
|平均值
|8.7(8.78)
|10.44
|12.94
|中位數
|8.72(8.88)
|10.46
|13.27
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|31.57億
|34.26億
|35.51億
|最低值
|29.27億
|31.44億
|33.66億
|平均值
|30.09億
|32.35億
|34.78億
|中位數
|29.65億
|32.22億
|34.98億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.88
|5.87
|11.46
|14.63
|7.52
|營業收入
|28.13億
|25.96億
|27.55億
|31.12億
|39.11億
詳細資訊請看美股內頁：
Popular Inc.(BPOP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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