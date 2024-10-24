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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Popular Inc.(BPOP-US)EPS預估下修至8.72元，預估目標價為112.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-24 10:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Popular Inc.(BPOP-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.88元下修至8.72元，其中最高估值9.13元，最低估值8.2元，預估目標價為112.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值9.13(9.13)11.2914.39
最低值8.2(8.2)9.310.7
平均值8.7(8.78)10.4412.94
中位數8.72(8.88)10.4613.27

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值31.57億34.26億35.51億
最低值29.27億31.44億33.66億
平均值30.09億32.35億34.78億
中位數29.65億32.22億34.98億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.885.8711.4614.637.52
營業收入28.13億25.96億27.55億31.12億39.11億

詳細資訊請看美股內頁：
Popular Inc.(BPOP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBPOP

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