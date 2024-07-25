鉅亨速報 - Factset 最新調查：Popular Inc.(BPOP-US)EPS預估上修至8.92元，預估目標價為110.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 10:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Popular Inc.(BPOP-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.77元上修至8.92元，其中最高估值9元，最低估值8.05元，預估目標價為110.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9(9)
|11.7
|14.88
|最低值
|8.05(8.05)
|9.78
|11.96
|平均值
|8.69(8.67)
|10.84
|13.42
|中位數
|8.92(8.77)
|11.04
|13.42
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|31.68億
|34.27億
|34.66億
|最低值
|29.66億
|32.22億
|34.59億
|平均值
|30.47億
|33.02億
|34.62億
|中位數
|30.17億
|32.90億
|34.62億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.88
|5.87
|11.46
|14.63
|7.52
|營業收入
|28.13億
|25.96億
|27.55億
|31.28億
|39.11億
詳細資訊請看美股內頁：
Popular Inc.(BPOP-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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