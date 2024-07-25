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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Popular Inc.BPOP-US的目標價調升至110元，幅度約3.29%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 10:16

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Popular Inc.(BPOP-US)提出目標價估值：中位數由106.5元上修至110元，調升幅度3.29%。其中最高估值115元，最低估值94元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予Popular Inc.評價：積極樂觀6位、保持中立2位、保守悲觀0位。

Popular Inc.今(25日)收盤價為99.37元。近5日股價下跌3.29%，標普指數下跌2.88%股價漲幅表現優於大盤。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股BPOP市場預估目標價

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Popular Inc.99.37-3.49%

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