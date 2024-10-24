〈焦點股〉網家喜獲統一入股 營運拚擺脫谷底 股價跳空漲停

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-24 10:32

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電商業者網家 (8044-TW) 無預警宣布辦理私募，藉此引進統一 (1216-TW) 資金，未來統一將成為持股 30% 的大股東，激勵今 (24) 日早盤直接開漲停價 34.9 元並鎖死，外盤高掛近 8 萬張買單等進場。

事實上，網家自 2021 年第四季以來連連虧損，在過去 11 個季度中，有 10 個季度呈現虧損狀態，合計虧掉逾 10.7 億元，每股累計虧損達 8.31 元，股價也從當時約 150 元的相對高點，跌至近期 30 元上下，跌幅達 80%，因此，市場一直有倒閉或出售的傳聞。

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日前網家董事長詹宏志已在股東常會中預告，沒有停止和人接觸，不排除任何可能性。

對於即將引進統一集團作為大股東，網家樂觀其成，認為可為網家持續創造收益，進而達成長期營運成長，在國內電子商務長期成長趨勢下，將持續深耕 B2C 電商本業。