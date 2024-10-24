黎巴嫩真主黨證實：真主黨首腦潛在接班人已被以色列擊殺

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-24 09:00

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黎巴嫩真主黨周三（23 日）證實，被視為真主黨已故領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）接班人的薩菲丁（Hashem Safieddine），已經在以色列空襲中遇難。

據《路透社》周三報導，真主黨表示：「薩菲丁將一生大部分時間都奉獻給了真主黨、伊斯蘭抵抗組織和社會，是一位偉大的領袖和烈士。」

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在過去一年裡，薩菲丁在代表真主黨發言方面發揮了重要作用，他在葬禮和其他活動上發表了多次講話，而納斯魯拉長期以來出於安全考量，不得不回避這些活動。

薩菲丁此前在演講中表示：「在我們的抵抗運動中，任何領導人殉難時，就會有另一個人舉起旗幟，以新的、堅定的、強大的決心，繼續前進。」

自納斯魯拉被暗殺以來，薩菲丁一直與真主黨副總書記卡西姆一起管理真主黨，預料他將被選為真主黨下任總書記。

薩菲丁於 2017 年被美國國務院認定為恐怖分子，是納斯魯拉的表弟，他也跟納斯魯拉一樣，是戴黑色頭巾的神職人員，這代表他是伊斯蘭教先知穆罕默德的後裔。

以色列軍方周二已經證實，薩菲丁已在 10 月 4 日死於以軍對貝魯特南部的空襲。