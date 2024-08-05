鉅亨速報 - Factset 最新調查：華美銀行集團EWBC-US的目標價調升至99元，幅度約3.13%
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 16:18
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對華美銀行集團(EWBC-US)提出目標價估值：中位數由96元上修至99元，調升幅度3.13%。其中最高估值105元，最低估值92元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予華美銀行集團評價：積極樂觀15位、保持中立1位、保守悲觀0位。
華美銀行集團今(5日)收盤價為79.49元。近5日股價下跌3.13%，標普指數下跌2.06%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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