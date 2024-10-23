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鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估下修至1.69元，預估目標價為9.76元

鉅亨網新聞中心 2024-10-23 22:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對韓國電力(KEP-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.79元下修至1.69元，其中最高估值3.01元，最低估值0.54元，預估目標價為9.76元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.01(3.01)5.085.45
最低值0.54(0.54)0.991.09
平均值1.65(1.67)2.753.12
中位數1.69(1.79)2.983.21

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值696.99億765.01億797.52億
最低值647.51億648.04億654.58億
平均值673.36億698.86億720.36億
中位數670.91億699.36億709.32億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.571.31-3.61-14.75-2.87
營業收入507.41億496.40億528.96億551.49億669.45億

詳細資訊請看美股內頁：
韓國電力(KEP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKEP

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