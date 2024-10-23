鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估下修至1.69元，預估目標價為9.76元
鉅亨網新聞中心 2024-10-23 22:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對韓國電力(KEP-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.79元下修至1.69元，其中最高估值3.01元，最低估值0.54元，預估目標價為9.76元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.01(3.01)
|5.08
|5.45
|最低值
|0.54(0.54)
|0.99
|1.09
|平均值
|1.65(1.67)
|2.75
|3.12
|中位數
|1.69(1.79)
|2.98
|3.21
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|696.99億
|765.01億
|797.52億
|最低值
|647.51億
|648.04億
|654.58億
|平均值
|673.36億
|698.86億
|720.36億
|中位數
|670.91億
|699.36億
|709.32億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.57
|1.31
|-3.61
|-14.75
|-2.87
|營業收入
|507.41億
|496.40億
|528.96億
|551.49億
|669.45億
詳細資訊請看美股內頁：
韓國電力(KEP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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