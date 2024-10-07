鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估上修至1.69元，預估目標價為9.44元
鉅亨網新聞中心 2024-10-07 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對韓國電力(KEP-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.47元上修至1.69元，其中最高估值2.98元，最低估值0.54元，預估目標價為9.44元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.98(2.98)
|5.03
|5.39
|最低值
|0.54(0.54)
|1.25
|1.26
|平均值
|1.64(1.62)
|2.58
|3.01
|中位數
|1.69(1.47)
|2.54
|3.13
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|702.34億
|765.01億
|797.52億
|最低值
|647.51億
|648.04億
|654.58億
|平均值
|676.17億
|699.97億
|718.78億
|中位數
|668.37億
|702.83億
|713.74億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.57
|1.31
|-3.61
|-14.75
|-2.87
|營業收入
|507.41億
|496.40億
|528.96億
|551.49億
|669.45億
詳細資訊請看美股內頁：
韓國電力(KEP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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