〈日股收盤〉日經連三黑 東京地鐵大啖蜜月行情飆漲45%

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-10-23 14:29

‌



日本股市周三 (23 日) 持續走跌，儘管日元徘徊在 3 個月低點，有利出口商獲利前景，但 27 日國會大選的不確定性，使市場觀望氣氛濃厚，日經 225 指數 (NKY) 終場下跌 299.11 點或 0.78%，報 38,112.85 點。

東證指數 TOPIX(TPX) 終下跌 14.51 點或 0.55%，報 2,636.96 點。

‌



Ichiyoshi 資產管理公司總裁 Mitsushige Akino 表示，如果執政聯盟的自民黨和公明黨失去多數席位，有可能成為少數執政黨或政府更迭，日經 225 指數可能下跌 3,000 至 5,000 點，若能夠維持多數席位，跌幅將受限。

日元走弱兌美元進逼 152，一度創 3 個月左右最低，激勵出口相關類股大漲，豐田強升 3.3%，本田汽車勁揚 2.51%，日產汽車也有 1.66% 的漲幅。