鉅亨速報 - Factset 最新調查：希捷科技(STX-US)EPS預估上修至6元，預估目標價為117.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 14:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對希捷科技(STX-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.85元上修至6元，其中最高估值9.13元，最低估值4.48元，預估目標價為117.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|9.13(9.13)
|13.24
|最低值
|4.48(4.25)
|5.44
|平均值
|6.13(5.86)
|8.57
|中位數
|6(5.85)
|8.18
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|99.89億
|119.71億
|最低值
|84.64億
|86.66億
|平均值
|90.65億
|104.44億
|中位數
|90.32億
|102.88億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.79
|5.36
|7.36
|-2.56
|營業收入
|105.09億
|106.81億
|116.61億
|73.84億
詳細資訊請看美股內頁：
希捷科技(STX-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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