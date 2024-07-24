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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：希捷科技(STX-US)EPS預估上修至6元，預估目標價為117.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 14:15

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對希捷科技(STX-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.85元上修至6元，其中最高估值9.13元，最低估值4.48元，預估目標價為117.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值9.13(9.13)13.24
最低值4.48(4.25)5.44
平均值6.13(5.86)8.57
中位數6(5.85)8.18

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值99.89億119.71億
最低值84.64億86.66億
平均值90.65億104.44億
中位數90.32億102.88億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS3.795.367.36-2.56
營業收入105.09億106.81億116.61億73.84億

詳細資訊請看美股內頁：
希捷科技(STX-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSTX

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