公勝保經奪3冠 TOP 5000企業排名、MDRT與IDA會員數 保經業第一

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-26 19:17

中華徵信所最新年度《TOP5000 企業排名》出爐，公勝保經 (6028-TW) 除連續 6 年拿下「台灣大型企業排名 TOP 5000」保險經紀業第 1，重返千大企業之列；也在美國 MDRT 協會公布最新 2024 全球百大公司排行中，拿下保經業 MDRT 與 IDA 會員人數雙料第一的成績。

中華徵信所《TOP5000 企業排名》調查，採取 8 項財務指標綜合考量，包含營收淨額、純益率、營收成長率、稅後純益、淨值、資產、淨值報酬率和資產報酬率，再請財經專家學者根據當年景氣情況，給予各項指標所占權重後，計算出綜合得分，除檢視各企業的總成績單，更可檢視企業體質的優劣。

公勝保經總經理蔡聖威表示，長期低利率環境，再加上為了接軌 IFRS 17，保險業面臨經營上的挑戰，公勝保經自 2020 年開始，便積極推動業務轉型，朝業務專業化、團隊菁英化、客群高端化三大策略方針去努力，即使近年遭逢新冠疫情打擊經濟、俄烏戰爭讓全球通膨失序，但公勝保經依循著三大轉型方針，擴大並深化業務員培訓課程模組，專注在有效提升產值的菁英培訓計畫。

公勝保經的轉型成功奠基在強化選才、培訓系統，搭配財富傳承、退休規劃的商品，一系列地輔導計畫，有效讓人均產值翻倍。除了建立系列化、分層化培訓模組，搭配加碼海外獎勵旅遊計績，更長年鼓勵業務夥伴提升專業力，持續補助考取外部的國際專業財顧證照，如 RFC、RFP、CFP 等，持證人數都達到保經第一。

在專業培訓的累積下，公勝保經在美國 MDRT 協會公布最新 2024 全球百大公司排行中，以 374 名 MDRT 達成資格的人數成績拿下全球排行第 55 名、全台排名第 4 名；及 249 名達成 IDA 會員資格，拿下保經業 MDRT 與 IDA 會員人數雙料第一的傲人成就。