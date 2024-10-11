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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：穆迪(MCO-US)EPS預估上修至11.6元，預估目標價為497.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-11 04:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對穆迪(MCO-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.42元上修至11.6元，其中最高估值12.23元，最低估值11.21元，預估目標價為497.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值12.23(12.23)14.0516.1217.05
最低值11.21(11.21)12.0813.5515
平均值11.59(11.54)12.9714.9216.15
中位數11.6(11.42)12.9614.8816.41

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值69.75億76.01億82.05億89.26億
最低值66.95億70.56億75.71億81.17億
平均值68.08億73.41億80.22億85.84億
中位數68.19億73.43億80.81億87.10億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS7.429.3911.787.448.73
營業收入48.29億53.71億62.18億54.68億59.16億

詳細資訊請看美股內頁：
穆迪(MCO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMCO

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