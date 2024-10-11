鉅亨速報 - Factset 最新調查：穆迪(MCO-US)EPS預估上修至11.6元，預估目標價為497.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 04:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對穆迪(MCO-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.42元上修至11.6元，其中最高估值12.23元，最低估值11.21元，預估目標價為497.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.23(12.23)
|14.05
|16.12
|17.05
|最低值
|11.21(11.21)
|12.08
|13.55
|15
|平均值
|11.59(11.54)
|12.97
|14.92
|16.15
|中位數
|11.6(11.42)
|12.96
|14.88
|16.41
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|69.75億
|76.01億
|82.05億
|89.26億
|最低值
|66.95億
|70.56億
|75.71億
|81.17億
|平均值
|68.08億
|73.41億
|80.22億
|85.84億
|中位數
|68.19億
|73.43億
|80.81億
|87.10億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|7.42
|9.39
|11.78
|7.44
|8.73
|營業收入
|48.29億
|53.71億
|62.18億
|54.68億
|59.16億
詳細資訊請看美股內頁：
穆迪(MCO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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