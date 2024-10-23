中國等多國專家前往福島第一核電站附近海域 獨立展開海水取樣

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-23 10:03

‌



根據上月中日雙方達成的共識，日本接受對福島核汙染水排海的長期國際監測，以及中國等所有利益攸關國參與獨立取樣監測，在國際原子能總署（IAEA）組織下，近日中國等多國專家前往福島第一核電站附近海域，獨立展開海水取樣活動。

據《澎湃新聞》周三（23 日）報導，IAEA 官網的消息顯示，10 月 15 日，IAEA 在福島第一核電站附近海域展開海洋採樣活動，中國、南韓、瑞士等國專家參與這項活動，親手採集樣本，之後在各自實驗室進行分析工作。

‌



這是在中日就福島核汙水排海問題達成共識後，IAEA 在福島第一核電站附近海域採取追加措施的第一個實際步驟。IAEA 總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）表示，將確保附加措施在 IAEA 框架下恰當實施，保持過程的完整性和完全透明。

9 月 20 日，中日雙方宣布同意採取更多措施，在 IAEA 框架下，設立覆蓋排海關鍵環節的長期國際監測安排，並將確保中國等所有利益攸關方有效參與其中，以及這些參與國獨立取樣監測、實驗室分析比對。

中國外交部發言人毛寧 9 月 20 日在例行記者會上指出，設立覆蓋排海關鍵環節的長期國際監測安排，確保中國等所有利益攸關國有效參與其中，實施獨立取樣監測，才能得到全面、真實、有效的數據，確保排海風險可控。