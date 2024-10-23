富達國際回應在華裁員傳聞：確實做了一些優化和重新部署

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-23 08:00

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近日有市場消息稱，富達國際（Fidelity International）旗下中國業務中將裁員約 500 人，這是近年來全球金融公司在中國最大規模裁員。從市場消息透露的消息來看，富達國際此次裁員，主要集中在大連軟體園二樓的 Fidelity（大連）商務服務公司。

富達國際官網顯示，富達大連成立於 2007 年，現有人員超過 1,800 人，專注於提供高效營運解決方案和創新全方位數位化解決方案，致力於應用前沿技術，提高成效。

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富達國際有三家子公司在大連軟體園辦公，分別為 FIL（大連）科技公司、Fidelity（大連）商務服務公司、富達基金（中國）大連分公司。

另據上述三家公司揭露的 2023 年度報告，截至 2023 年底，FIL（大連）科技公司擁有員工 1,092 人，Fidelity（大連）商務服務公司 574 人，富達基金（中國）大連分公司 13 人。

這意味著倘若裁員 500 人的消息屬實，Fidelity（大連）商務服務公司裁員比重高達 87.11%。

據《澎湃新聞》周二（22 日）報導，富達國際對此表示：「位於大連的卓越中心支持富達在全球展業的多種需求，服務範圍包括科技、運營以及投資研究。經過慎重考慮，我們決定優化部分現由大連卓越中心管理和支持的職能，這與公司上下提升效率的戰略焦點是一致的。與此同時，我們在大連還會增設一些新的職能，由此繼續擴大業務規模，力爭用好當地人才優勢。」

「儘管大連員工總數將會減少，但是大連仍是一個很重要的卓越中心。我們也仍致力於在中國持續開展包括養老和資管在內的共同基金業務，不負助力中國投資者實現長期財務目標的使命。」富達國際說。

富達國際強調，目前富達確實做了一些優化和重新部署，但這次調整未涉及富達在中國的共同基金業務。至於具體裁員人數，對方表示無法透露。