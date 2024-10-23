習近平會普丁 今年來第三次見面

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-23 08:30

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中國國家主席習近平周二（22 日）啟程，前往俄羅斯，出席金磚國家領導人第十六次會晤，當天他在喀山克里姆林宮同俄羅斯總統普丁舉行會談，這是雙方今年來第三次見面。

據《新華社》報導，習近平的專機周二抵達喀山國際機場時，俄羅斯聯邦韃靼斯坦共和國行政長官明尼哈諾夫、共和國總理佩索申、喀山市市長梅特申和俄羅斯外交部高級官員在機場接機。中國駐俄羅斯大使張漢暉也到機場迎接。

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禮兵在紅毯兩側列隊致敬，身著民族服裝的俄羅斯女青年，用傳統禮節表示歡迎。

習近平說，本月初，他同普丁互致賀電，共同慶祝中俄建交 75 周年。回首走過的路，中俄關係風雨兼程、砥礪前行，取得一系列開創性成果，探索出「不結盟、不對抗、不針對第三方」的相鄰大國正確相處之道。

習近平表示，新時代以來，他和普丁牢牢把穩中俄關係前進方向。雙方秉持永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏精神，不斷深化全面戰略協作和各領域務實合作，為推動兩國發展振興和現代化建設注入強勁動力。

習近平說，當前世界正處於百年未有之大變局，國際形勢變亂交織，但中俄世代友好的深厚情誼不會變。

習近平指出，金磚合作機制是當今世界最重要的新興市場國家和開發中國家團結合作平台，是推動世界多極化、經濟全球化的支柱力量。這次金磚國家領袖峰會，是擴員後首次峰會，對於推動「大金磚合作」具有重要意義。俄羅斯作為主席國，做了大量工作，中方對此高度評價。