松川精密上半年每股盈餘達3.61元 擬10月下旬登錄興櫃

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-22 18:29

‌



股本 7.26 億元的繼電器及接觸器廠商松川精密 (7780-TW) 今 (22) 日進行興櫃前法人說明會，預計於 10 月下旬興櫃掛牌，即將進入資本市場，松川精密與百容 (2483-TW) 屬繼電器同業，但目前生產規模則較百容電子大。

松川精密 2023 年營收 54.80 億元，稅後淨利 3.77 億元，每股純益 6.17 元；2024 年 1-6 月營收 28.43 億元，稅後淨利 2.6 億元，每股盈餘達 3.61 元，營收獲利持續成長中。

‌



松川精密成立於 1974 年，發展至今已超過 50 年，松川精密總部位於新北樹林，也擁有嘉義、廈門、墨西哥與印度等工廠據點，目前股本約 7.26 億元，全球員工人數約 2500 人。松川精密在繼電器與接觸器領域以自有品牌行銷世界，與國際知名大廠齊名，為全球重要供應商之一。

繼電器與接觸器是一種電力元件，為電力開關不可或缺的基礎裝置，舉凡電力系統做控制開關多會使用繼電器與接觸器，下游應用包括不斷電系統、汽油車、電動車、充電系統、太陽能逆變器、智慧電網以及各類型的儲能裝置等。

過去繼電器多是用在家電類產品上，2010 年開始，由於預期到未來中國同業的進入，讓較沒有技術門檻的家電用繼電器產品陷入殺價競爭，松川精密在既有產品基礎上大力朝向新能源產品發展，除了每年投入資源研發外，也積極與客戶共同開發、爭取相關專案機會。

松川精密經過十多年的發展，公司除了已擁有近 200 個專利，更能提供非標準化、非常規品解決方案，以其他大廠較不具備的客製化能力滿足全球客戶特殊需求。松川精密的新能源產品包含應用在電動車與各類電動化載具、電能補充的充電系統、太陽能逆變器、儲能系統、智慧電網中的繼電器與接觸器，客戶群廣且都是行業的領導廠商，松川精密生產應用新能源產品應用占公司營收比率已達到 50% 以上。

為了回應客戶對供應鏈韌性的要求，松川精密於 2019 年、2023 年先後投資設立嘉義廠及墨西哥廠，讓製造基地布局全球重要區域，2024 年由於業績持續成長，該兩廠同步擴增產線。