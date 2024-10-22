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台灣生技產業協會改選 台康董事長劉理成當選新任理事長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-22 17:55

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台灣生技發展協會新任理事長劉理成(中)、副理事長蔡政憲(左)及馬海怡。(圖：台灣生技產業發展協會提供)

台灣生物產業發展協會日前舉行會員大會，選舉第 18 屆理監事，選舉結果由台康生技 (6589-TW) 董事長劉理成當選新任理事長，訊聯 (1784-TW) 董事長蔡政憲以及維梧資本創投合夥人馬海怡則接任副理事長。 

此次選舉亦有 9 位新血加入理監事會，包括台灣生物醫藥製造執行長張幼翔、友華生技 (4120-TW) 執行長蔡孟霖、台安生技總經理林世嘉、中央研究院生醫轉譯中心主任吳漢忠、工研院副總暨生醫所所長莊曜宇、生技中心代執行長陳綉暉、國衛院生技與藥物研究所所長謝興邦、浩鼎 (4174-TW) 營運長高國霖，以及國衛院技轉及育成中心主任蔡熙文。 


劉理成認為，台灣的生醫產業需走向國際，協會近幾年透過與全球生技協會 BIO 的合作，成功舉辦亞洲生技大會 Bio Asia-Taiwan，成為亞洲最大的生技展會。 

此外，協會秘書長林治華秘今年也獲選為國際生技協會組織 (ICBA) 副主席，均有助於台灣跨入國際生醫市場，強化國際鏈結。期盼未來與理監事會成員及所有會員共同努力，積極參與產業政策制定，突破障礙及瓶頸，協助生技產業更創高峰。 

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