未成年無照駕駛釀3死 強制險賠付後將向監護人求償

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-22 18:35

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微型電動二輪車強制汽車責任保險投保率已接近 98%，金管會提醒車主，11/29 後違規上路將面臨罰鍰，並提醒所有汽、機車車主別讓強制險契約中斷，以保障自身權益。論及強制險的重要性，以近日北市內湖少年無照駕駛釀三死車禍意外為例，身故者每人可獲給付 200 萬元，依照《強制汽車責任保險法》規定，產險公司理賠後再將向肇事者追償，由於肇事者未成年，因此會向監護人 (法定代理人) 求償。

根據金管會統計，截至今年 8/31 止，汽車有效保單 873.7 萬件，投保率 100%；機車 1306.55 萬件，投保率 89.34%。保險局副局長蔡火炎表示，近年機車投保率逐步上升，112 年底投保率為 88.47%、111 年底為 85.96%、110 年底為 84.91%，投保狀況持續改善。

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針對機車投保率為何無法像汽車一樣達到 100%，蔡火炎分享常見的原因，有些車主強制險到期後會忘記去投保，有些民眾的機車過於老舊、但也不報廢，因為沒有要上路，所以也不去投保強制險，提醒消費者，不要有中斷的情形，到期前記得要去投保強制險。

至於微型電動二輪車投保狀況，截至 8/31 止，目前領牌共計 18.2 萬件，有效保單件數 17.8 萬件，投保率 97.75%。蔡火炎提醒，微型電動二輪車投保及領牌過渡期將於今年 11 月 29 日到期，提醒完成的車主應儘速辦理。

金管會表示，經公路監理機關執行路邊稽查或警察機關執行交通勤務，或因違反道路交通管理處罰條例併同舉發者，為汽車者，處新台幣 3000 元以上 15000 元以下罰鍰；為機車者，處 1500 元以上 3000 元以下罰鍰，為微型電動車二輪車者，處 750 元以上 1500 元以下罰鍰。

若不幸發生交通事故，雖汽車交通事故的受害人可依法向財團法人汽車交通事故特別補償基金請求補償，但該基金於給付補償金後，在補償金額範圍內，會依法向加害人追償，以維護公平正義。

北市東湖市場 17 日發生 15 歲少年無照駕駛外公的休旅車，不幸釀成三死二傷的重大車禍，依照強制責任險規定，產險公司會先理賠給受害人 (或家屬)，死者賠付金額每人 200 萬元、傷者實支實付每人最高 20 萬元。