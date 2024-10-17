國銀第一家！金管會同意玉山銀申設達拉斯辦事處

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-17 18:09

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金管會今 (17) 日宣布，同意玉山銀行向美國主管機關申請設立達拉斯代表人辦事處，將成為第一家赴達拉斯設點的台資銀行，這也是暌違 2 年半以來，又有金融機構獲准前進美國申設據點。

銀行局副局長林志吉表示，德州為美國第二大州，玉山銀行為掌握當地商情、拓展海外發展布局及擴大服務領域，因此規劃設立達拉斯代表人辦事處。

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林志吉說，前一次核准國銀前進美國申設據點時間落在 2022 年 1 月 28 日，為臺灣銀行亞利桑那州鳳凰城的代表人辦事處。

媒體關注，為何玉山銀此次不直接申設分行或子行？林志吉說明，還是要看各家金融機構全行的資源配置，玉山銀因為已有美國洛杉磯分行，洛杉磯到德州，就是從美西到美南，可能考量距離不遠，先用辦事處的方式來蒐集商情，有客戶上門可直接轉介給洛杉磯分行承作。

根據統計，玉山銀行現已設有柬埔寨及大陸地區 2 家子行，洛杉磯、香港、新加坡、同奈、雪梨、布里斯本、仰光、東京、福岡等 9 家分行及河內、胡志明市、曼谷及吉隆坡等 4 家代表人辦事處。

金管會表示，我國銀行在美國分支機構共有 25 家分行、3 家子行及 3 家代表人辦事處，共計 12 家本國銀行，其中德州有 2 家分行，皆在休士頓，分別為第一銀行、合作金庫。