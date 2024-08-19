〈焦點股〉輔信上半年毛利率突破40% 漲逾半根停板
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-19 10:13
輔信 (2405-TW) 受惠新產品以及中高階機種出貨增加，帶動第二季以及上半年毛利率皆突破 40%，也較去年同期成長，激勵輔信今 (19) 日股價開高走高，漲半根停板，也站回 5 日線。
輔信今天早盤以 21.5 元開高走高，截至上午 10 點，股價暫報 22.1 元，漲幅 6.51%，漲逾半根停板，同時站回 5 日線，成交量則超過 4000 張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人上周合計買超輔信 1085 張。
輔信在新產品以及中高階機種出貨增加，加上產品組合優惠，帶動上半年財報表現亮麗，上半年營收 8.69 億元，年增 5.89%，毛利率也達 41.21%，年增 2.39 個百分點，稅後純益 2418 萬元，年增 3.14 倍，每股純益 0.07 元。
輔信表示，由於第二季新產品出貨與 Core i5 以上中高階機種需求增加，帶動上半年本業電腦產品包含迷你電腦，以及工業電腦出貨得宜。輔信預期，隨著 AI PC 及 Edge IPC 等相關產品陸續上市，加上子公司暄達醫學醫療取證規劃，看好下半年營運將優於上半年。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇