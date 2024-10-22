欲出售台灣業務 17LIVE提五大聲明：荒謬不實傳言

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-22 12:20

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對於市場傳聞 17LIVE 欲出售台灣業務，17LIVE 今 (22) 日回應，此為市場荒謬不實傳言，為端正視聽，提出五項聲明，強調營運調整策略生效，且營運狀況已逐步改善，持續投入經營台灣市場。

17LIVE 今日提出五項聲明，第一，17LIVE 集團財務狀況良好，且為擴大全球市場佈局，一直有在尋找合適的收購標的，暫時不考慮收購台灣的直播平台。

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17LIVE 集團強調，台灣是 17LIVE 集團的根本，以台灣為出發據點，並放眼全球市場。

第二，上半年總營收高達 1.011 億美元，並透過推動成本優化，使營運費用減少 19.3%，17LIVE 集團毛利率穩健維持在 41.2%，上半年淨利潤 190 萬美元，與競業同期財報相比，營收和獲利規模都約為 2 倍。

第三，雖第一季雖營業虧損 210 萬美元，但透過強化營運管理效能、成本優化管理，讓第二季營業利潤爬升至 350 萬美元，顯示營收和獲利呈現成長趨勢。

17LIVE 指出，一直持續投入經營台灣市場，整體營運狀況已逐步改善。

第四，17LIVE 集團截止 6 月底擁有約 8560 萬美元的資金及約當現金，無任何負債，截至目前，財報表現穩健，顯示營運調整策略生效，並帶來正面的營運成果。