美10年期公債殖利率持續攀漲！分析師：半年內將重返5%以上

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-22 11:13

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美國聯準會 (Fed) 上月大幅降息 2 碼，正式啟動寬鬆周期，但過去一個多月，美債殖利率漲多跌少，甚至有機構最新預測美國 10 年期公債殖利率美國 10 年公債殖利率(US10YY) 明年將重返 5%，再次見到 5 字頭利率。

有著「全球資產定價之錨」頭銜的 10 年期美債殖利率自 10 月以來持續攀升，目前徘徊於 7 月以來高點附近，週一 (21 日) 收於 4.2%，各天期美債殖利率同日也大幅走高，2 年期上漲 8.1 個基點至 4.044%，5 年期亦漲 11 個基點至 3.998%，30 年期漲 10.8 個基點至 4.505%。

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普信證券 (T. Rowe) 固定收益投資長 Arif Husain 周一 (21 日) 出具研究報告指出，受通膨預期上升和對美國財政支出的擔憂推動，10 年期美債殖利率可能很快就會觸及 5% 的關鍵水位，未來半年將測試 5% 門檻，使殖利率曲線更加陡峭，而 Fed 小幅降息則是達到該門檻最快路徑。

10 年期美債殖利率上次觸及 5% 大關是在去年 10 月，當時創下 2007 年來新高，當時 10 年期美債殖利率跟 Fed 升息趨勢大致相同。

至於為何在 Fed 啟動降息周期背景下仍做出上述預測，Husain 稱是因為美國財政部為填補政府赤字而不斷發債，加上 Fed 的量化緊縮政策，在多年購債後試圖縮表，消除了國債需求的關鍵來源。

Husain 也表示，目前最有可能出現的情況是 Fed 在本輪寬鬆週期中小幅降息，與 1995 年到 1998 年的降幅相當。在此情況下，中國將注入更多刺激措施來幫助本國經濟，並推動全球經濟成長，這也將為 Fed 官員創造更清晰的前景。

不過，Fed 也有可能將利率下調至接近中性利率的水位，Husain 認為可能在 3% 左右。

此外，Husain 也考慮到美國經濟陷入衰退的情況，這將刺激 Fed 積極降息，但稱「與我一樣認為美國經濟近期不太可能衰退的投資者，應考慮為更高的長期美債殖利率做準備」。