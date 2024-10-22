鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估下修至1.42元，預估目標價為52.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-22 02:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對國際紙業(IP-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.47元下修至1.42元，其中最高估值1.66元，最低估值1.31元，預估目標價為52.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.66(1.66)
|3.75
|3.89
|3.84
|最低值
|1.31(1.31)
|2.47
|3.18
|3.84
|平均值
|1.46(1.47)
|2.84
|3.56
|3.84
|中位數
|1.42(1.47)
|2.79
|3.56
|3.84
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|197.52億
|294.11億
|210.14億
|218.88億
|最低值
|185.80億
|195.28億
|202.03億
|218.88億
|平均值
|189.79億
|210.85億
|205.94億
|218.88億
|中位數
|189.32億
|198.95億
|205.68億
|218.88億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.07
|1.22
|4.47
|4.10
|0.82
|營業收入
|223.76億
|205.80億
|193.63億
|211.61億
|189.16億
詳細資訊請看美股內頁：
國際紙業(IP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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