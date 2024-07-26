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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估下修至1.5元，預估目標價為48.70元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 04:15

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對國際紙業(IP-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.01元下修至1.5元，其中最高估值2.24元，最低估值1.25元，預估目標價為48.70元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.24(2.24)3.23.933.72
最低值1.25(1.9)2.473.213.72
平均值1.61(2.04)2.793.483.72
中位數1.5(2.01)2.743.453.72

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值191.95億202.31億209.92億218.88億
最低值185.80億193.47億195.44億218.88億
平均值189.29億198.60億203.87億218.88億
中位數189.24億198.37億204.16億218.88億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.071.224.474.100.82
營業收入223.76億205.80億193.63億211.61億189.16億

詳細資訊請看美股內頁：
國際紙業(IP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIP

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