鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估下修至1.44元，預估目標價為48.70元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 18:16
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對國際紙業(IP-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.5元下修至1.44元，其中最高估值2.24元，最低估值1.25元，預估目標價為48.70元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.24(2.24)
|3.2
|3.93
|3.72
|最低值
|1.25(1.25)
|2.47
|3.21
|3.72
|平均值
|1.54(1.61)
|2.77
|3.48
|3.72
|中位數
|1.44(1.5)
|2.74
|3.45
|3.72
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|190.29億
|202.31億
|209.92億
|218.88億
|最低值
|185.80億
|193.47億
|195.44億
|218.88億
|平均值
|188.93億
|198.28億
|203.87億
|218.88億
|中位數
|189.22億
|198.16億
|204.16億
|218.88億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.07
|1.22
|4.47
|4.10
|0.82
|營業收入
|223.76億
|205.80億
|193.63億
|211.61億
|189.16億
詳細資訊請看美股內頁：
國際紙業(IP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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