發錢了！陸大規模刺激經濟不止股市房市受惠 專家指這類企業也獲大力支持

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-21 17:41

‌



中國近半個月持續加大經濟刺激力道，主要著眼於股市與房市，但專家認為，在 9 月 24 日新政發佈會上，中國國家金融監管總局局長李雲澤提到的「續貸三條」政策，其實才是房市跟股市的根基，因為只有企業基本面修復跟賺到錢，整個市場經濟才能好轉。

李雲澤提到的續貸政策為，所有小微企業在貸款到期後，符合實體經營性要求的可無還本續貸，且不因續貸單獨下調風險分類，以及續貸政策範圍擴大到中型企業。此外，《民營經濟促進法》草案推出，允許有更寬鬆的貸款容忍度，讓更多中小企業和小微企業獲得照顧。

‌



這些政策背後的目的就是透過給中小企業「發錢放水」，保證最廣大普通人的就業，以及經濟基本面。

專家指出，中國政府一直在扶持中小微企業，只是每個階段力道和任務不一樣。今年 6 月，中國財政部、工信部發佈過《關於進一步支援專精特新中小企業高質量發展的通知》，決定 2024 至 2026 年聚焦重點領域通過財政綜合獎補方式，分三批次重點支援「小巨人」企業高質量發展，其中今年首批先支援 1 千多家「小巨人」企業，每家連續支援三年，最高 600 萬人民幣。

中國政府之所以近來大力扶持中小微企業，主要因為這些企業解決大量的就業，對經濟成長貢獻不小。中小企業貢獻中國 50% 以上的稅收，60% 以上的國內生產毛額 (GDP)，70% 以上的技術創新成果，80% 以上的城鎮勞動就業。

今年前 8 月，中國規模以上工業中小企業增加值年增 7.1%，貢獻如此之大卻在正規融資管道中，往往被各種各樣的資訊差與硬門檻拒之門外。

不少小微企業由於「無財報、無信評、無抵押」，在向銀行融資中常面臨「高成本」、「高風險」和「高價格」，如此就導致企業主在金融體系裡拿不到信貸。此外，很多從來沒貸過款的公司，一般也沒有信用記錄，而沒有信用記錄，也就貸不到款，貸不到款，最終企業的終局就是因為短期的經營困難而不得不關閉。

近幾年，外需疲軟、產能過剩、人口紅利下行所帶來的需求不振，已經傳導到小微企業。

根據今年第二季數據，小微企業平均營業額僅人民幣 11.7 萬元，年減 2% 且季減率達 4.6%。小微企業平均獲利率為 4.7%，年減 0.8% 且季減 0.4%。

景氣寒冬也一直向下傳導到每個人身上，數據顯示 19% 的企業減少雇用人力，14% 企業減少行銷和宣傳成本。