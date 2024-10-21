谷月涵揭四大利多 選後美股還有一波漲幅可期待

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-21 12:21

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在台積電 (2330-TW) (TSM-US) 法說會利多效應帶動下，美國存託憑證 (ADR) 市值已正式衝破 1 兆美元，儼然成為全球股市救世主，也推升國際機構投資人對台股的興趣，美國總統大選將於 11 月 5 日舉行，自今 (21) 日起只剩 10 個交易日，也讓本周「QIC CEO Week」成為國際機構投資人關注焦點，寬量國際策略長谷月涵 (Peter Kurz) 指出，基於四大利多考量，選後美股還有一波漲幅可期待。

谷月涵分析，第一、未來幾天仍是美股財報公布熱季，而市場對於這次財報數據預估值堪稱今年以來最低，也就是說，企業財報結果很容易有優於市場預期的可能性。

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二、根據美國多家數據民調機構顯示，共和黨總統候選人川普最後勝出的機率攀升，由於調降企業所得稅率是川普政見之一，加上按過去歷史經驗，美股在共和黨勝選後的 1 至 1.5 個月表現呈現上漲，「川普衝擊 (Trump Bump)」效應可期待。

三、年底是美國企業開始執行庫藏股買回的熱季，美商高盛證券預估，今年美國企業買回庫藏股的金額較去年多出 20%，對美股表現來說將有加分效果。

四、由於累積現金部位足夠，明年 1 月美國財政部將減少公債發行，有利於股市。

谷月涵認為，儘管民主黨勝選對助漲美股效應有限，但因為其他 3 項利多題材可以期待，也讓市場對於總統大選後的美股充滿期待，「意味著兩黨不論誰勝出，對美股來說只是大漲或小漲而已」。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基表示，「QIC CEO Week」是目前台灣規模最大、協助台灣公司最直接對接國際機構投資人的論壇，今年正式已進入第 16 屆，將在本週 10 月 22 至 23 日於香港東方文華酒店舉行的第 16 屆「QIC CEO Week」，共有 22 家台灣企業、超過 100 位國際機構投資人參加，合計安排近 500 場一對一會議，連同今年其他 4 場投資論壇，也包括多次以台積電為核心的「半導體供應鏈」論壇，寛量國際已為台灣企業至少舉辦超過 3000 場次外資會議。

寬量國際今年以來在半導體與再生能源產業所提出諸多預測論述，正一一獲得市場驗證，例如「台灣半導體供應鏈市值在未來 10 年將呈現 10 倍成長」，帶動今年以來以台積電為首的半導體供應鏈族群股價大漲，寬量國際顧問何柏杰表示，艾司摩爾 (ASML) 營運展望低於預期、直指非台積電客戶需求疲弱，台積電將投入更多資源在先進製程以確保領先優勢，同時將帶動其供應鏈廠商持續成長。