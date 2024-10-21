谷月涵揭四大利多 選後美股還有一波漲幅可期待
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-21 12:21
在台積電 (2330-TW) (TSM-US) 法說會利多效應帶動下，美國存託憑證 (ADR) 市值已正式衝破 1 兆美元，儼然成為全球股市救世主，也推升國際機構投資人對台股的興趣，美國總統大選將於 11 月 5 日舉行，自今 (21) 日起只剩 10 個交易日，也讓本周「QIC CEO Week」成為國際機構投資人關注焦點，寬量國際策略長谷月涵 (Peter Kurz) 指出，基於四大利多考量，選後美股還有一波漲幅可期待。
谷月涵分析，第一、未來幾天仍是美股財報公布熱季，而市場對於這次財報數據預估值堪稱今年以來最低，也就是說，企業財報結果很容易有優於市場預期的可能性。
二、根據美國多家數據民調機構顯示，共和黨總統候選人川普最後勝出的機率攀升，由於調降企業所得稅率是川普政見之一，加上按過去歷史經驗，美股在共和黨勝選後的 1 至 1.5 個月表現呈現上漲，「川普衝擊 (Trump Bump)」效應可期待。
三、年底是美國企業開始執行庫藏股買回的熱季，美商高盛證券預估，今年美國企業買回庫藏股的金額較去年多出 20%，對美股表現來說將有加分效果。
四、由於累積現金部位足夠，明年 1 月美國財政部將減少公債發行，有利於股市。
谷月涵認為，儘管民主黨勝選對助漲美股效應有限，但因為其他 3 項利多題材可以期待，也讓市場對於總統大選後的美股充滿期待，「意味著兩黨不論誰勝出，對美股來說只是大漲或小漲而已」。
寬量國際創辦人暨執行長李鴻基表示，「QIC CEO Week」是目前台灣規模最大、協助台灣公司最直接對接國際機構投資人的論壇，今年正式已進入第 16 屆，將在本週 10 月 22 至 23 日於香港東方文華酒店舉行的第 16 屆「QIC CEO Week」，共有 22 家台灣企業、超過 100 位國際機構投資人參加，合計安排近 500 場一對一會議，連同今年其他 4 場投資論壇，也包括多次以台積電為核心的「半導體供應鏈」論壇，寛量國際已為台灣企業至少舉辦超過 3000 場次外資會議。
這 22 家台灣企業包括：志聖 (2467-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、雲豹能源 (6869-TW)、鈺祥 (未上市)、東元 (1504-TW)、巧新 (1563-TW)、萬里雲 (未上市)、長科 (6548-TW)、中傑 (未上市)、自由系統 (未上市)、世界健身 - KY(2762-TW)、葡萄王 (1707-TW)、正瀚 - 創 (6534-TW)、光隆 (8916-TW)、火星生技 (7731-TW)、穩懋 (3105-TW)、三陽工業 (2206-TW)、藥華藥 (6446-TW)、農林 (2913-TW)、國泰金控 (2882-TW)、王道銀行 (2897-TW)、南寶 (4766-TW)。
寬量國際今年以來在半導體與再生能源產業所提出諸多預測論述，正一一獲得市場驗證，例如「台灣半導體供應鏈市值在未來 10 年將呈現 10 倍成長」，帶動今年以來以台積電為首的半導體供應鏈族群股價大漲，寬量國際顧問何柏杰表示，艾司摩爾 (ASML) 營運展望低於預期、直指非台積電客戶需求疲弱，台積電將投入更多資源在先進製程以確保領先優勢，同時將帶動其供應鏈廠商持續成長。
李鴻基指出，台灣作為全球半導體產業領頭羊，台積電多年來已扶植上百家台灣半導體供應商，寬量國際作為國際機構投資台灣中小型股的首選門戶，過去 10 年來已協助超過百家台灣上市與未上市企業與國際投資人建立聯繫，展望未來 10 年，寬量國際將繼續引進國際資本市場資源，協助台灣半導體供應鏈在國際舞台上蓬勃發展，壯大全球產業與資本市場的影響力。
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