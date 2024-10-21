以色列總理住所遭無人機襲擊 尼坦雅胡：這犯下大錯！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-10-21 16:10

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以色列總理辦公室上周六（19 日）表示，當天早上 1 架從黎巴嫩發射的無人機襲擊了總理尼坦雅胡在以色列中部城市凱撒利亞的私人住所，當時他和妻子都不在現場，未造成人員傷亡。

以色列國防軍說，黎巴嫩共發射了 3 架無人機，2 架被攔截，第 3 架襲擊了凱撒利亞的一棟房屋。襲擊發生前，凱撒利亞沒有拉響防空警報。

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尼坦雅胡上周六晚間在聲明中說：「伊朗的代理人真主黨今天企圖暗殺我和我的妻子，這犯下大錯。這不會阻止我或以色列繼續對敵人進行正義之戰。」

他還說，任何企圖傷害以色列公民的人，都會付出沉重代價。

據《以色列時報》周日報導，以色列國防部長加蘭特認為，這次襲擊主要是針對以色列及其政府象徵，真主黨試圖阻止我方實現戰爭目標的企圖，不會得逞。

反對派領導人利伯曼也說，現在以色列該採取行動了，讓德黑蘭付出沉重代價，目標是該國的戰略設施以及軍事和政治菁英。

據《以色列時報》周日報導，美國「薩德」反飛彈系統已在以色列投入使用，美國軍方希望透過部署「薩德」，保護以色列。

「薩德」的防護區域較大，被視為「愛國者」反飛彈系統的補充。