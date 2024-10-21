看好再漲近四成！美銀上修輝達目標價至190美元

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-10-21 11:45

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拜 AI 世代良機所賜，美國銀行 (BAC-US) 將輝達 (NVDA-US) 目標價 165 美元大幅上修至 190 美元，意即還有近四成的上漲空間。

雖然輝達已備受市場追捧，但美銀資深分析師 Vivek Arya 仍看好其極具潛力，將目標價調升至 190 美元，相較於 18 日的收盤價 138 美元，可望再漲 37%。

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Vivek Arya 認為，輝達靠自由現金流（FCF）所產生的利潤率達到 45% 至 50% 以上，遠高於美股七巨頭的平均值 23% 至 25%。他還預估，輝達有望在未來兩年達到逾 2,000 億美元的自由現金流，足以媲美蘋果，也提供了成長的可能性。

此外，企業越來越廣泛引進 AI 應用，使輝達的市場地位更加穩固，例如微軟、ServiceNow 等大公司都和輝達有業務合作往來。而輝達不僅在硬體業務上居於領先地位，在系統方面也有望迎來大量商機。