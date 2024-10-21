鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.(GEV-US)EPS預估下修至2.78元，預估目標價為285.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-21 10:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對GE Vernova Inc.(GEV-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.93元下修至2.78元，其中最高估值4.66元，最低估值1.94元，預估目標價為285.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.66(4.66)
|8.11
|13.73
|14.66
|最低值
|1.94(1.94)
|4.21
|6.94
|11.54
|平均值
|2.98(3.04)
|6.55
|10.11
|12.96
|中位數
|2.78(2.93)
|6.69
|10.11
|12.83
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|353.61億
|391.94億
|432.85億
|480.21億
|最低值
|343.63億
|355.86億
|372.65億
|422.94億
|平均值
|349.15億
|370.58億
|399.06億
|443.33億
|中位數
|349.28億
|370.43億
|400.61億
|434.41億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.33
|-10.06
|-1.61
|營業收入
|330.06億
|296.54億
|332.39億
詳細資訊請看美股內頁：
GE Vernova Inc.(GEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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