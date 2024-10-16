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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE Vernova Inc.(GEV-US)EPS預估下修至2.93元，預估目標價為270.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 22:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對GE Vernova Inc.(GEV-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.06元下修至2.93元，其中最高估值4.66元，最低估值1.94元，預估目標價為270.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.66(4.66)8.1113.7314.66
最低值1.94(1.94)4.216.9411.54
平均值3.04(3.08)6.5110.0712.96
中位數2.93(3.06)6.719.9612.83

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值353.61億391.94億432.85億480.21億
最低值343.63億355.86億372.65億422.94億
平均值348.97億370.40億398.87億442.79億
中位數349.28億370.43億399.71億434.41億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年
EPS-2.33-10.06-1.61
營業收入330.06億296.54億332.39億

詳細資訊請看美股內頁：
GE Vernova Inc.(GEV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGEV

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