鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估上修至0.13元，預估目標價為33.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-04 16:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.09元上修至0.13元，其中最高估值0.65元，最低估值-0.26元，預估目標價為33.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.65(0.65)
|4.04
|4.43
|3.87
|最低值
|-0.26(-0.26)
|1.52
|2.06
|2.45
|平均值
|0.2(0.18)
|2.47
|3.33
|3.16
|中位數
|0.13(0.09)
|2.42
|3.47
|3.16
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|45.28億
|59.37億
|58.23億
|56.90億
|最低值
|41.17億
|46.24億
|51.90億
|56.90億
|平均值
|43.21億
|52.20億
|55.42億
|56.90億
|中位數
|43.15億
|52.29億
|55.26億
|56.90億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.11
|-4.65
|-0.61
|5.78
|0.78
|營業收入
|39.45億
|26.17億
|65.56億
|87.54億
|45.16億
詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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