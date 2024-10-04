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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估上修至0.13元，預估目標價為33.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-04 16:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.09元上修至0.13元，其中最高估值0.65元，最低估值-0.26元，預估目標價為33.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.65(0.65)4.044.433.87
最低值-0.26(-0.26)1.522.062.45
平均值0.2(0.18)2.473.333.16
中位數0.13(0.09)2.423.473.16

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值45.28億59.37億58.23億56.90億
最低值41.17億46.24億51.90億56.90億
平均值43.21億52.20億55.42億56.90億
中位數43.15億52.29億55.26億56.90億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.11-4.65-0.615.780.78
營業收入39.45億26.17億65.56億87.54億45.16億

詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAR

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