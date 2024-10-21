再次減碼！香港首富李嘉誠父子上周賣出中國郵儲銀行逾1億股 套現約19.8億

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-21 14:47

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香港聯交所上周五 (18 日) 在官網揭露，李嘉誠及李澤鉅在上周一 (14 日) 與上周四 (17 日) 減持郵儲銀行 H 股，減持股數分別為 7851.7 萬股、2280.1 萬股，共減持郵儲銀行 1.01 億股，場內平均成交價格分別為每股 4.63 和 4.737 港元。按場內平均交易價格計算，此次減持李嘉誠父子合計套現約 4.75 億港元(約 19.8 億台幣）。

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根據中國郵儲銀行今年上半年財報，李嘉誠及李澤鉅等通過李嘉誠基金會等機構合計持有郵儲銀行 H 股約 19.71 億股股份，在上周一減持前已下降至 17.93 億股。截至今年 6 月底，李嘉誠及李澤鉅為中國郵儲銀行第五大股東，持股比例占郵儲銀行全部已發行股份的 1.99%。

在 7 月 1 日至 10 月 13 日期間，李嘉誠還曾減持中國郵儲銀行約 1.78 億股股份。若按期間 70 個交易日成交均價每股 4.536 港元計算，李嘉誠父子大概套現逾 8 億港元，今年迄今減持的郵儲銀行 2.786 億股股份，合計套現逾 12 億港元 (約 49.9 億台幣）。

在郵儲銀行 2016 年 9 月港股上市時，李嘉誠父子就以挂鉤票據投資中國郵儲銀行。

李嘉誠此次減持郵儲銀行之前已有兩次減持動作。去年 5 月 11 日，李嘉誠基金會減持中國郵儲銀行 H 股 2249 萬股，每股均價為 5.43 港元，總金額約 1.22 億港元。此次減持後，李嘉誠基金會持有中國郵儲銀行 H 股約 19.8 億股，占已發行 H 股股份比例為 9.97%。

對於第一次減持動作，李嘉誠基金會當時回應說：「基金會的成立旨在推動慈善公益專案，所有買賣乃為支持有關目標，投資所得的收益全部撥歸慈善用途。」

中國郵儲銀行在 2012 年 1 月改制為股份有限公司，2016 年 9 月在香港掛牌上市，2019 年 12 月在上交所掛牌上市，今年上半年營收年減 0.13% 至人民幣 1767.89 億元，歸母凈利年減 1.51% 至 488.15 億元。