證監會：希望專家學者客觀理性講好中國經濟

鉅亨網新聞中心 2024-10-21 08:30

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為深入貫徹落實中共二十屆三中全會、中央政治局會議的精神，近日證監會黨委書記、主席吳清在北京召開進一步全面深化資本市場改革專題座談會，與專家學者、財經媒體負責人代表深入交流，充分聽取意見建議。

證監會周日（20 日）表示，座談中大家一致認為，9 月 26 日中央政治局會議召開以來，一攬子有針對性的增量政策接續發力，釋出了加力推動經濟持續回升的信號，有效提振資本市場的投資者信心和活躍度，股市活力的提升，也將促進「金融活、經濟活」正反饋效應的釋放。

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大家認為，要珍惜、呵護當前良好勢頭，透過進一步全面深化資本市場改革，激發市場活力，以改革實績實效，進一步穩預期、強信心。

與會代表就資本市場下一步全面深化改革提出了具體建議：

一是進一步增強資本市場制度包容性、適配性和精準性，打通制度執行「最後一公里」，推動更多優質科技企業發行上市、併購重組等案例落地

二是統籌推動融資端和投資端改革，逐步實現 IPO 常態化，積極培育耐心資本，大力引導中長期資金入市

三是綜合施策提振資本市場，堅持在法治軌道上深化改革，進一步完善資本市場基礎制度，改進和強化預期管理，加強投資者教育和服務，引導理性投資、價值投資、長期投資。