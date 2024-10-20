台股電子交投熱 法人曝布局策略：以微笑曲線來找機會

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-20 11:50

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在台積電法說報喜加持下，台股電子交投熱絡，周線連二紅，安聯投信台股團隊表示，整體而言，總體經濟有利於資金動能，企業獲利隨景氣復甦朝向正面發展，挑選具長期成長趨勢及供需出現缺口的類股仍是較佳策略。以電子族群為例，可以微笑曲線來看布局機會，其中組裝概念可以成長態勢相對明朗的下游為主，品牌或先進製程則以上游龍頭為主。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，美國聯準會啟動降息後，部分不確定干擾雜音消彌，穩定市場信心，加上 9 月零售銷售數據優於預期、暗示美國消費者狀態仍強，以及重要法說發表樂觀展望，半導體族群受激勵，支撐美股樂觀氣氛。

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安聯投信台股團隊表示，據近期供應鏈訪談表示，NVidia 雖仍處於新舊晶片交替期，但 Hopper 系列晶片需求優於預期，下游組裝廠下半年營收持續上修，而新一代 GB 系列產品目前測試順利，預計 11 月將陸續進入量產，雖對相關供應鏈今年獲利貢獻有限，但可望讓傳統淡季的明年上半年出現淡季不淡，尤其經過評價修正及籌碼沉澱後，預期將是第四季帶動台股走勢的關鍵族群。

安聯投信台股團隊表示，除 AI 供應鏈可望在第四季繳出亮麗財報外，市場雖對於今年 Apple 新款 iPhone 等待時間縮短而對銷售懷有疑慮，但主要應是今年生產良率遠優於過往，充足備貨足以支應終端需求，故預期 Apple 公布財報時可望優於市場預期。

另方面，Apple Intelligence 將陸續於各地區落地及 2025 年上半年可能推出的新款低價機種，預期應有助於拉長 iPhone 銷售熱度，促使 AI 應用實質落地，有利於台股電子族群上攻，明辨個別公司在供應鏈角色及競爭力將成為選股績效關鍵。