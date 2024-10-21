利息首破兆！美2024年度赤字史上第三高 專家：可自由支配預算占比腰斬逾半至30%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-21 11:41

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美國財政部上周五 (18 日) 公布數據指出，在 9 月為止的財年，聯邦財政赤字突破 1.8 兆美元，是除了新冠疫情時期以外歷史第三高水準，且在較高利率的背景下，美國聯邦債務利息首次超過 1 兆美元(約 32.3 億美元)。

數據顯示，美國 2024 年度聯邦財政赤字達到 1.833 兆美元，較前一年度增加 8%，是除了 2020 和 2021 財年以外的最高水準。

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美國在新冠疫情爆發期間推出大規模救濟措施，2020 財年赤字曾達 3.132 兆美元的歷史最高紀錄，2021 財年的 2.78 兆美元，也創下美國政府史上第二高預算赤字紀錄。

美國財政部指出，2024 財年赤字增加最大原因是利率上升和債務融資增加，美國國債的利息成本增加 29% 至 1.133 兆美元，為聯邦債務利息首次超過 1 兆美元，這一數字也超過美國國防預算和老年醫療保險計劃支出總和。

美國在 2024 財年的軍費支出年增 6.5% 至 8262.77 億美元。

一位美國財政部高官指出，2024 年度所有政府債務的平均利率為 3.32%、高於前一年的 2.97%，且利息成本佔美國 GDP 比重達 3.93%，雖低於 1991 年 4.69% 的紀錄，但是自 1998 年 12 月的 4.01% 以來的最高水準。

另據美國國會預算辦公室 (CBO) 數據，預算赤字佔美國經濟比重超過 6%，在經濟擴張期間屬於嚴重超標水準，遠高於過去 50 年歷史平均值 3.7%。