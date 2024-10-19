〈熱門股〉今皓強攻AI應用 日K連三紅周漲15%

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-19 12:50

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連接線廠今皓 (3011-TW) 本周舉辦 AI 產品發表會，四大產品鎖定雲端算力、顛元裝置、單一 AI 介面等三大 AI 領域。今皓周五股價漲逾半根停板，一度站回年線之上，日線連三紅、單周漲幅 15%。

今皓發表四大 AI 產品分別為「AI 伺服器高速線與硬體」、「車用 AI 系統與機器人」、「企業用第二大腦 Agatha」、「數字人應用平台 TUAN」，硬體產品可規格化與大量製造、軟體及平台則可套用各種 AI 應用場景。

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其中，在 AI 伺服器用線方面，今皓董事長石浩吉透露，已針對 AI 伺服器市場出貨 100G、200G 外部線，並著手開發 400G 產品；內部線除了 PCle 4.0、5.0 規格的連接線外，也正開發輸入、輸出端 6.0 規格的產品。