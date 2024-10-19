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〈熱門股〉今皓強攻AI應用 日K連三紅周漲15%

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-19 12:50

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今皓發表四大產品強攻AI應用；圖中間者為今皓董事長石浩吉。(圖：今皓提供)

連接線廠今皓 (3011-TW) 本周舉辦 AI 產品發表會，四大產品鎖定雲端算力、顛元裝置、單一 AI 介面等三大 AI 領域。今皓周五股價漲逾半根停板，一度站回年線之上，日線連三紅、單周漲幅 15%。

今皓發表四大 AI 產品分別為「AI 伺服器高速線與硬體」、「車用 AI 系統與機器人」、「企業用第二大腦 Agatha」、「數字人應用平台 TUAN」，硬體產品可規格化與大量製造、軟體及平台則可套用各種 AI 應用場景。


其中，在 AI 伺服器用線方面，今皓董事長石浩吉透露，已針對 AI 伺服器市場出貨 100G、200G 外部線，並著手開發 400G 產品；內部線除了 PCle 4.0、5.0 規格的連接線外，也正開發輸入、輸出端 6.0 規格的產品。

車用系統方面，今皓旗下勤天科技車用 AI 視覺與毫米波演算法，打進日系 Tier 1 車廠；智慧醫療與工業應用領域則著重 AI 醫療監測看護，以及品質檢測機器人，也取得醫療機構、保全物流等專案訂單。

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今皓AI伺服器連接線

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