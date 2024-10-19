〈熱門股〉今皓強攻AI應用 日K連三紅周漲15%
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-19 12:50
連接線廠今皓 (3011-TW) 本周舉辦 AI 產品發表會，四大產品鎖定雲端算力、顛元裝置、單一 AI 介面等三大 AI 領域。今皓周五股價漲逾半根停板，一度站回年線之上，日線連三紅、單周漲幅 15%。
今皓發表四大 AI 產品分別為「AI 伺服器高速線與硬體」、「車用 AI 系統與機器人」、「企業用第二大腦 Agatha」、「數字人應用平台 TUAN」，硬體產品可規格化與大量製造、軟體及平台則可套用各種 AI 應用場景。
其中，在 AI 伺服器用線方面，今皓董事長石浩吉透露，已針對 AI 伺服器市場出貨 100G、200G 外部線，並著手開發 400G 產品；內部線除了 PCle 4.0、5.0 規格的連接線外，也正開發輸入、輸出端 6.0 規格的產品。
車用系統方面，今皓旗下勤天科技車用 AI 視覺與毫米波演算法，打進日系 Tier 1 車廠；智慧醫療與工業應用領域則著重 AI 醫療監測看護，以及品質檢測機器人，也取得醫療機構、保全物流等專案訂單。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 戴爾下個月開始出貨搭載輝達Blackwell人工晶片伺服器
- 廣閎科AI伺服器開案增 新一代散熱解決方案Q4起出貨
- 技嘉子公司技鋼科技攜手AMD推伺服器新品 搶攻AI運算市場
- 〈鴻海科技日〉劉揚偉：量產出貨GB200搶頭香 供應鏈也準備好了
下一篇