鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至5.9元，預估目標價為219.5元
鉅亨網新聞中心 2024-10-18 22:10
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對欣興(3037-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.93元下修至5.9元，其中最高估值8元，最低估值4.86元，預估目標價為219.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8(8)
|23.34
|19.39
|最低值
|4.86(4.86)
|6.61
|8.91
|平均值
|5.97(6.02)
|13.09
|15.78
|中位數
|5.9(5.93)
|13.3
|15.78
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|125,858,000
|169,333,000
|182,185,730
|最低值
|113,182,000
|134,762,610
|146,060,060
|平均值
|118,641,470
|150,701,610
|166,873,270
|中位數
|118,802,340
|150,693,000
|168,064,150
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.88
|20.08
|8.98
|3.74
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|104,036,151
|140,489,172
|104,562,747
|87,892,821
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈台股盤後〉台積電法說前挑戰歷史高價 指數大漲316點站上2萬3
- 〈台股開盤〉台積電法說倒數卻軟腳 指數開高後翻黑跌破2萬3
- 〈台股開盤〉大漲逾600點 法說悲喜兩極 台積電飆天價1100元、大立光跌8%
- 老AI蓄勢待發：緯穎、建準、欣興、台光電
上一篇
下一篇