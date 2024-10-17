鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠城堡(CCI-US)EPS預估下修至2.62元，預估目標價為118.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-17 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對皇冠城堡(CCI-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.67元下修至2.62元，其中最高估值2.71元，最低估值2.34元，預估目標價為118.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.71(2.92)
|2.87
|3.12
|3.25
|最低值
|2.34(2.62)
|2.46
|2.55
|2.58
|平均值
|2.54(2.69)
|2.72
|2.85
|2.92
|中位數
|2.62(2.67)
|2.73
|2.89
|2.92
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|65.75億
|65.71億
|68.17億
|68.21億
|最低值
|65.33億
|63.73億
|65.35億
|67.36億
|平均值
|65.55億
|64.54億
|66.53億
|67.78億
|中位數
|65.56億
|64.46億
|66.46億
|67.78億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.79
|2.35
|2.53
|3.86
|3.46
|營業收入
|57.63億
|58.40億
|63.40億
|69.86億
|69.81億
詳細資訊請看美股內頁：
皇冠城堡(CCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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