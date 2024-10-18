〈台幣〉股匯「積」情演出 強彈收32.083元攀2周新高 周線終止連2貶
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-18 19:24
台北股匯今 (18) 日連袂走強，除了美元指數漲多回檔外，主要受惠台積電法說行情加持，熱錢大舉回流，帶動新台幣兌美元升破 32.1 元關卡，擺脫橫盤整理格局，終場升幅略收斂，以 32.083 元作收，升值 8.5 分，創 2 周以來的新高，在亞幣中表現相對突出，量能亦顯著放大，台北及元太外匯總成交值增至 23.98 億美元。
新台幣兌美元周線翻揚、終止連二貶，本周累計升值 9.9 分。
新台幣兌美元今天開盤價為 32.14 元，匯銀主管指出，台北匯市悶了一整周，終於出現引領性的題材，即是台積電令人驚豔的法說，吸引外資大舉匯入，直到收盤前都還有量大的美元賣單，盤中最高價衝上 32.045 元，一度勁揚 1.23 角。
匯銀主管進一步指出，盤中有部分進口商有進場買美元，加上央行介入調節，使得新台幣匯率升幅略見收斂，終場收在 32.083 元，升值 8.5 分。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數小漲 0.03%，新台幣匯率強彈 0.26%，人民幣亦升值 0.21%，新加坡幣小升 0.06%，日元則貶值 0.21%，韓元貶值 0.11%，主要亞幣升貶互見，歐元貶值 0.13%。
最新數據顯示，美國 9 月零售銷售上升，強化了市場對聯準會 (Fed) 在未來一年半內將進行溫和降息的預期，顯示全球最大經濟體仍保持韌性。歐元則呈現下跌，因歐洲央行 (ECB) 周四進行今年第三次降息，ECB 表示，歐元區的通膨率愈來愈獲得控制，但經濟前景卻在惡化。
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