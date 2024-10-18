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鉅亨速報 - Factset 最新調查：網飛(NFLX-US)EPS預估上修至19.48元，預估目標價為754.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 18:15


根據FactSet最新調查，共42位分析師，對網飛(NFLX-US)做出2024年EPS預估：中位數由19.14元上修至19.48元，其中最高估值19.92元，最低估值18.59元，預估目標價為754.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值19.92(19.92)25.9730.837.09
最低值18.59(18.59)20.7722.8928.26
平均值19.43(19.17)23.2927.9932.95
中位數19.48(19.14)23.4428.5133.07

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值393.26億452.95億505.96億563.48億
最低值385.23億421.12億455.41億486.46億
平均值388.17億436.15億483.29億527.75億
中位數388.40億436.42億483.56億533.46億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.136.0811.249.9512.03
營業收入201.56億249.96億296.98億316.16億337.23億

詳細資訊請看美股內頁：
網飛(NFLX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNFLX

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