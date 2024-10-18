鉅亨速報 - Factset 最新調查：網飛(NFLX-US)EPS預估上修至19.48元，預估目標價為754.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-18 18:15
根據FactSet最新調查，共42位分析師，對網飛(NFLX-US)做出2024年EPS預估：中位數由19.14元上修至19.48元，其中最高估值19.92元，最低估值18.59元，預估目標價為754.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|19.92(19.92)
|25.97
|30.8
|37.09
|最低值
|18.59(18.59)
|20.77
|22.89
|28.26
|平均值
|19.43(19.17)
|23.29
|27.99
|32.95
|中位數
|19.48(19.14)
|23.44
|28.51
|33.07
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|393.26億
|452.95億
|505.96億
|563.48億
|最低值
|385.23億
|421.12億
|455.41億
|486.46億
|平均值
|388.17億
|436.15億
|483.29億
|527.75億
|中位數
|388.40億
|436.42億
|483.56億
|533.46億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.13
|6.08
|11.24
|9.95
|12.03
|營業收入
|201.56億
|249.96億
|296.98億
|316.16億
|337.23億
詳細資訊請看美股內頁：
網飛(NFLX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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