中鴻11月內銷盤價每公噸漲700-1200元 明年元月外銷漲20-30美元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-18 17:51

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鋼鐵廠中鴻 (2014-TW) 今 (18) 日開出 11 月內銷及明年 1 月外銷盤價，內銷盤價跟進中鋼 (2002-TW) 腳步，每公噸調漲 700-1200 元，外銷盤價依產品及地區別調漲 20-30 美元，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，在供需改善及煉鋼成本提高下，指標鋼廠先後大幅提價，顯示後續鋼價支撐轉強。考量近期報價觸底回升，為提振市場信心並兼顧客戶競爭力，故本次內外銷盤價適度調漲。中鴻 11 月內銷盤價來看，熱軋每公噸調漲 900 元、冷軋每公噸調漲 700 元、鍍鋅每公噸調漲 1200 元。

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總體經濟方面，9 月美國聯準會正式啟動降息循環，加上歐元區通膨持續降至 1.8%，預期美、歐央行年末仍有降息空間。中國大陸近期發布一系列經濟提振措施，包含支持房地產和股市健全發展，在官方貨幣及財政政策同步寬鬆下，預計將帶動下游投資與消費復甦，對全球經濟溫和成長具穩定作用。