盤後速報 - 凱基美國非投等債(00945B)次交易(21)日除息0.1元，參考價15.16元
鉅亨網新聞中心 2024-10-18 17:05
凱基美國非投等債(00945B-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。
首日參考價為15.16元，相較今日收盤價15.26元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.67%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/10/21
|15.26
|0.102
|0.67%
|0.0
|2024/09/19
|15.2
|0.102
|0.67%
|0.0
|2024/08/16
|15.28
|0.102
|0.67%
|0.0
|2024/07/16
|15.4
|0.102
|0.66%
|0.0
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